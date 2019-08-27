Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında...
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FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında...

1 saat önce

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında..., System.String[]

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Gaziantep, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:24 Kaynak: AA
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