Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Soruşturma Kapsamında Aralarında 29...

Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Soruşturma Kapsamında Aralarında 29...

57 dakika önce

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Soruşturma Kapsamında Aralarında 29..., System.String[]
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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