Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Soruşturma Kapsamında Aralarında 29...
57 dakika önce
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
FETÖ'nün TSK
'deki yapılanmasına yönelik İzmir
merkezli soruşturma kapsamında aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24 Kaynak: AA
Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm
Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu!
Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!