Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında... - Son Dakika
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında...
6 saat önce
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:12 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Son Dakika Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum