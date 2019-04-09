Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 32 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 32 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

8 dakika önce

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlıların yakalanması için Gaziantep merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.

Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 32 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı..., System.String[]
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlıların yakalanması için Gaziantep merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: AA

Gaziantep, TSK, Güncel
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