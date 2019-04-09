Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 32 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...
8 dakika önce
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlıların yakalanması için Gaziantep merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlıların yakalanması için Gaziantep merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: AA
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