Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK içerisindeki "izdivaç" yapılanmasına operasyon
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün TSK içerisindeki "izdivaç" yapılanmasına operasyon

55 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, "örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek" adına askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK içerisindeki
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, "örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek" adına askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmaları sonucunda, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak, yapılanmada örgütsel tabirle "izdivaç sorumluları" tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.
Savcılık, söz konusu içeriklerden tespit edilen "örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek" adına askerlerle evlendirilen "örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu" olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay ile bu askerlerle örgütsel tabirle "izdivaç" birimi tarafından evlendirilen 5 örgüt mensubu kadın ve bir izdivaç sorumlusu olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına karar verdi.
Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:33 Kaynak: AA
TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solucan gübresi üretimi yapan kadın girimci ayda 3 bin lira kazanıyor Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 09:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK içerisindeki "izdivaç" yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]