Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

01.07.2022 13:35
Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde rütbeli mensuplarının Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri iddiası ile 16 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde 'Milli Eğitim' yapılanmasında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik 11 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(Ali Nargüner/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK ve Milli Eğitim yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

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