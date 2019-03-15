Fetö'nün TSK Yapılanması Hakim Karşısında

Bursa TEM ekipleri tarafından Bursa merkezli 19 ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 50 asker adliyeye sevk edildi.

Bursa TEM ekipleri tarafından Bursa merkezli 19 ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 50 asker adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan FETÖ'cü askerlerden 25'i etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla periyodik/ardışık atandıkları tespit edilen örgütün asker yapılanmasına mensup 50 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararıyla birlikte Bursa merkezli 19 ilde operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 50 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. FETÖ'cü askerlerden 25'i itirafçı olarak etkin pişmanlık kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geriye kalan 25 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

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