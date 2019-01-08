Fetö'nün 'Tsk Yapılanması'na Operasyon: 14 Gözaltı
7 dakika önce
KOCAELİ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 14'ü yakalandı.
KOCAELİ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 14'ü yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 askeri personel ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Niğde
, Bartın
, Bingöl
, Çankırı
, Kahramanmaraş
, Isparta
, Giresun
, Zonguldak
ve Yalova
'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
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