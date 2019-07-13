Son Dakika Haberleri: FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonu: 102 tutuklama
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FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonu: 102 tutuklama

3 saat önce

İstanbul merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.

FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonu: 102 tutuklama, System.String[]
İstanbul merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 
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