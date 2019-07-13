FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonu: 102 tutuklama
3 saat önce
İstanbul merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.
İstanbul
merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57
MSB'dan "Pençe-2 Harekatı" açıklaması: Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başladı Bileziğini satıp bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor TOKİ, 267 konutu açık artırma ile satışa sundu Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi!