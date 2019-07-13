Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

5 saat önce

İstanbul merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 204 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 3'ü farklı soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 1'i de kanser tedavisi gördüğü gerekçesiyle gözaltı kararları infaz edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Temmuz'da 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 şüpheliden 176'sı yakalandı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 36'sı etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından, 2'si sağlık durumları nedeniyle, 1'i de delil durumu nedeniyle emniyetten serbest kaldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 127 zanlıdan 102'si tutuklanırken, 25'i ise hakemlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 10'unun emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 24 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
İstanbul, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:38 Kaynak: AA
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