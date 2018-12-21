Fetö'nün TSK Yapılanması Operasyonunda 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
5 saat önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Sakarya
, Şırnak
, Kayseri
, Balıkesir
, Bursa
, Manisa
, Ağrı
ve Kahramanmaraş
'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonla 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli halen aranırken, emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:53 Kaynak: DHA
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