FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ali ABLAY / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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