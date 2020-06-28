FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Haber Ali ABLAY İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖPDY sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile öğrenci olarak faaliyet gösteren askerlerin kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24 Haziran 2020 tarihinde İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda 27'si İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.