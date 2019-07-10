FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf...
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:56 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK
yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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