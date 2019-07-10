Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf...
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf...

57 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf..., System.String[]
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:56 Kaynak: AA
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