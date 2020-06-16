FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü... - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü...
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü yakalandı
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:19 Kaynak: AA
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