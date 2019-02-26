Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 166 Askere Tutuklama

Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 166 Askere Tutuklama

58 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı, 22 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 166 Askere Tutuklama, System.String[]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı, 22 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 188'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 188 askerden 166'sı tutuklanırken, 22 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında 22 Şubat'ta aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, yapılan operasyonlarla şüphelilerden 237'si yakalanmıştı. Firari 58 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

İstanbul, TSK, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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