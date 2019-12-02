FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetler ( TSK ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve örgütün sivil imamlarının da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları neticesinde gözaltına alınan 45 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, 3'ünün de delil durumu nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı. Bir şüpheli kadının ise küçük çocuğu olduğu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, diğer 33 şüpheliyi ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme, 5 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanması gerekçesiyle ve 3 şüphelinin ise delil durumunu dikkate alarak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ'nün, TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları kapsamında, 2'si sivil imam 54 şüpheli hakkında 26 Kasım'da gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine polis tarafından eş zamanlı olarak 17 ilde operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç), 4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli), 4'ünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtilmişti. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyordu. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.

- İstanbul