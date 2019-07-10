Son Dakika Haberleri: FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 28 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI (Geniş haber)
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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 28 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI (Geniş haber)

1 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 28 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI (Geniş haber), System.String[]
TSK, Güncel
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14'ü astsubay olan tamamı muvazzaf 28 asker hakkında eş zamanlı olmak üzere yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemler devam ediyor.

1,5 YILDA 1233 ASKER TUTUKLANDI
Öte yandan savcılıkça 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içi iletişim metodlarından biri olarak kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan irtibat sağlayan 2287 asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, bunlardan 1970'nin yakalandığı, yakalananlardan 515'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldıkları, 222'sinin tutuklamaya sevk edildikleri mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 1233'ünün ise tutuklandığı kaydedildi.

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-ARŞİV


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:43 Kaynak: DHA
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