Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 33 Gözaltı Kararı
37 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 12 asker ile askerlerden sorumlu olduğu belirtilen 21'i "sivil imam" olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 12 asker ile askerlerden sorumlu olduğu belirtilen 21'i "sivil imam" olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.
Bu kapsamda, 6'sı muvazzaf 12 asker ile bu asker şahıslardan sorumlu olduğu ifade edilen biri BDDK uzmanı, biri araştırma görevlisi, 3'ü polis, 3'ü öğretmen olmak üzere 21 "sivil imam" hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 20 ilde operasyon başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:09 Kaynak: AA
Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti
Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı