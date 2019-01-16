Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 33 Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 21'i mahrem imam 12'si asker olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 21'i mahrem imam 12'si asker olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı olan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda 6'sı muvazzaf 12 asker ile asker şahıslardan sorumlu sözde 'imam' 21 şüphelinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 19 farklı ilde eş zamanlı gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
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