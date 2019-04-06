Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 40 Gözaltı Kararı
18 dakika önce
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor. Başsavcılık
, soruşturma kapsamında örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 zanlı hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'
İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi
CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919