FETÖ'nün TSK
yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı
İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor. Başsavcılık
, soruşturma kapsamında örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.