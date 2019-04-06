Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 40 Gözaltı Kararı

Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 40 Gözaltı Kararı

41 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararıİSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

TSK, İstanbul, 3. Sayfa
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