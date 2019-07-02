Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
15 ilde başlatılan operasyon operasyonlarda, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere bazıları muvazzaf ve bazıları da ihraç olmak toplamda 40 asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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