FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten, 25'i muvazzaf, 15'i ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, biri de sivil olmak üzere 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 20 ilde belirlenen adreslere, gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ediyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin verdikleri bilgi kapsamında, şüphelilerin askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullanıldığı tespit edilen sabit hatlardan arandıkları kaydedildi.