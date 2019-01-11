Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 50 Gözaltı Kararı

Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 50 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 50 Gözaltı Kararı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

Öte yandan, "ankesörlu telefon" soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda, 222 askerin halen firari olduğu, yakalanan 362 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 835 askerin ise tutuklandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:52 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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