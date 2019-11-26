Son Dakika Haberleri: FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

6 saat önce

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) yapılanması soruşturmasında, 2'si mahrem imam olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, System.String[]
FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) yapılanması soruşturmasında, 2'si mahrem imam olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği sabit hatlardan aranan ve haklarında etkin pişmanlık yararlanarak ifade verilen 52 TSK personeli ve mahrem imam olarak görev yapan 2 sivil şüpheli olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla polis tarafından bugün saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, birinin muvazzaf yarbay, 2'sinin ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç), 4'ünün ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli), 4'ünün ihraç askeri öğrenci, 2'sinin sivil imam olduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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