Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

15 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.
Bu kapsamda, 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı.
Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:14 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı Minik Abdülkadir'i Döverek Öldüren Üvey Baba Suçunu İtiraf Etti! Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 08:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]