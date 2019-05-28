Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

2 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13 
İstanbul, Ekonomi
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