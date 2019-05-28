FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı
2 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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