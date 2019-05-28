FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 şüpheliye gözaltı kararı
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:24 Kaynak: DHA
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, önceki soruşturmalarda hakkında işlem yapılan itirafçı ifadelerinden tespit edilen ve sabit hat irtibatı bulunan 32'si muvazzaf personel olmak üzere toplam 74 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 20 üsteğmen, 2 teğmen, 27 astsubay, 9 uzman çavuş, 3 de darbe girişimi zamanında askeri öğrenci bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.
- İstanbul
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