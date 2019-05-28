Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 şüpheliye gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 şüpheliye gözaltı kararı

2 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, önceki soruşturmalarda hakkında işlem yapılan itirafçı ifadelerinden tespit edilen ve sabit hat irtibatı bulunan 32'si muvazzaf personel olmak üzere toplam 74 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 20 üsteğmen, 2 teğmen, 27 astsubay, 9 uzman çavuş, 3 de darbe girişimi zamanında askeri öğrenci bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 şüpheliye gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]