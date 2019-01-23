Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 9 Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen operasyonlar kapsamında itirafçı olan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün sözde imamı olan 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Öte yandan, "ankesörlu telefon" soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için haklarında ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda işlem yapılmayan 230 şahsın halen firari olduğu, yakalanan şüphelilerden 384'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 853 zanlının ise tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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