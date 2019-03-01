Fetö'nün TSK Yapılanması Şüphelileri Adliyede
1 saat önce
KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:23 Kaynak: DHA
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