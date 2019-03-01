Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanması Şüphelileri Adliyede

Fetö'nün TSK Yapılanması Şüphelileri Adliyede

28 dakika önce

KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün TSK Yapılanması Şüphelileri Adliyede, System.String[]
KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri salı günü İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay olmak üzere 10 askeri personel ve askerlerden sorumlu 1 mahrem abi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

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