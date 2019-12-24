FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı

5 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

(İHA)

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da grip salgını! Acil servisler doldu taştı; sağlık personeli bile hasta
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
16:46 Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:46 Jolly'den gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi - Son Dakika
16:45 Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı - Son Dakika
16:42 Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale - Son Dakika
16:41 Başkan Davulcu, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]