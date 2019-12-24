FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı

5 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.


Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da grip salgını! Acil servisler doldu taştı; sağlık personeli bile hasta
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
16:46 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? Cumhurbaşkanı'ndan "jest" açıklaması - Son Dakika Haber
16:46 'Türkiye'nin Otomobili'nden bir fotoğraf daha geldi - Son Dakika Haber
16:46 C¸ukur 3.Sezon 14.Bo¨lu¨m Cumali Azrail'in Penc¸esinde - Son Dakika Haber
16:46 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri - Son Dakika Haber
16:45 İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Son Dakika Haber
15:54 Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Son Dakika Haber
15:41 Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:50:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]