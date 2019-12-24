FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI

6 saat önce

FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI, System.String[]

FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde

gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili çalışma başlatıldı. Hakkında beyan bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve bylock programda ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul Merkezli 16 ilde operayon düzenlendi. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, adresleri belirlenen 49 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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