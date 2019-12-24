FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI

6 saat önce

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI, System.String[]
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında haklarında ifade bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock programında ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 54 şüpheliden 4'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, bir şüphelinin ise adresi tespit edilemedi. 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tespit edildiği adreslerde bulunduğu değerlendirilen 49 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

---------------

-ARŞİV


- İstanbul
TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi
Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor

Son Dakika Haberleri
18:16 Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
18:15 İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da - Son Dakika
18:14 Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Son Dakika
18:14 KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Son Dakika
18:14 İDSO, yeni yıl konseri verecek - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]