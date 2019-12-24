Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı - Son Dakika

Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı

6 saat önce

İSTANBUL FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON 34 GÖZALTIHaber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON 34 GÖZALTI

Haber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında haklarında ifade bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock programında ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 54 şüpheliden 4'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, bir şüphelinin ise adresi tespit edilemedi. 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tespit edildiği adreslerde bulunduğu değerlendirilen 49 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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