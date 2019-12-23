FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama

6 saat önce

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldığı öğrenilen 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama, System.String[]

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldığı öğrenilen 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 68 şüpheliden 1'i hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle ifadesi alınmak üzere iptal edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 67 şüpheliden itirafçı konumundaki 4 kişi adli kontrol, 63'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. 63 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 20 şüpheli mevcut delil durumu, hakimlik önündeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli firari konumda olup aranırken muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
05:54 TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
05:49 İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
05:40 Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu( - Son Dakika
05:35 Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu - Son Dakika
05:27 Trabzon'da örtü yangınları - Vali Ustaoğlu - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:04:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]