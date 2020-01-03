FETÖ'nün TSK yapılanmasına 7 ilde operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 7 ilde operasyon

6 saat önce

MUĞLA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i daha önce ihraç edilmiş 13 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 7 ilde operasyon, System.String[]

MUĞLA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i daha önce ihraç edilmiş 13 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Muğla başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonunun sürdüğü bildirildi.


Muğla, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:37 Kaynak: DHA
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