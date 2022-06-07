FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik İstanbul
merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif görevde olan 4'ü yüzbaşı, 3'ü üsteğmen ve 7'si astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 5'i sivil olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 9 İLDE OPERASYON - Son Dakika
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