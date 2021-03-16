Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1'i görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç 3 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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