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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25 kişi tutuklandı

6 saat önce

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25 kişi tutuklandı, System.String[]

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı beyanlarında adı geçen ve anketörlü ve sabit hatlardan aranan 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü mevcut delil durumu, 8'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden, şüphelilerden bir kadın ise küçük çocuğu olması sebebiyle serbest bırakıldı. Savcılık tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 33 şüpheliden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlikte 5 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanması, 3 şüphelinin ise delil durumu dolayısıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 9 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si sivil imam toplamda 54 şüpheli hakkında 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin emekli albay, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç üsteğmen), 4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun (25 muvazzaf, 2 emekli, 3 ihraç) ve 4'nün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtilmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 31'inin muvazzaf asker olduğu, 17 şüphelinin ise KHK ile meslekten ihraç edildiği kaydedilmişti.

(İHA)

İstanbul, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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