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- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 'İZDİVAÇ' OPERASYONU: 11 GÖZALTI

1 saat önce

İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasıyla yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görevde bulunan askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 'İZDİVAÇ' OPERASYONU: 11 GÖZALTI, System.String[]
İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasıyla yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görevde bulunan askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığıyla yaptığı ortak çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde halen görev yapan bazı askerlerin FETÖ'nün 'izdivaç imamları'nca evlendirildiğini belirledi. Örgütün 'Bylock' yazışmalarından elde edilen verilerde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen askerlerin evlendirildiği kadınların çeşitli meslek gruplarından olduğu ortaya çıkarken, örgüt içerisinde 'izdivaç ablalığı' yapan bir kadın belirlendi.

5 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 'izdivaç ablası' bir kadın ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan üsteğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan  teğmen ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan 3 Astsubay eşleriyle birlikte gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ VATAN'DA SORGULANACAK

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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