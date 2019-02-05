Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

İzmir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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