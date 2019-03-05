Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
2 saat önce
İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 22'si muvazzaf 37 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir
merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 22'si muvazzaf 37 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 3 albay, 1 binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22'si aktif görev yapan 37 askeri personelin "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı kararının çıkarılmasının ardından 15 ilde operasyon başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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