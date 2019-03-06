Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
45 dakika önce
Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, 3'ü muvazzaf 4 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, 3'ü muvazzaf 4 zanlı gözaltına alındı.
Terör örgütünün, TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ, Kırklareli
, Iğdır
, Hakkari
ve İzmir
'de belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü muvazzaf 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:46 Kaynak: AA
Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti