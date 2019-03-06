Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

45 dakika önce

Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, 3'ü muvazzaf 4 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, 3'ü muvazzaf 4 zanlı gözaltına alındı.


Terör örgütünün, TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlattı.


Elazığ, Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü muvazzaf 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Elazığ, TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]