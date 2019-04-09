Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

45 dakika önce

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
İZMİR (AA) - İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, Ardahan, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:33 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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