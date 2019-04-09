Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
45 dakika önce
İZMİR (AA) - İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İZMİR (AA) - İzmir
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İzmir, İstanbul
, Ankara
, Adana
, Eskişehir
, Balıkesir
, Kocaeli
, Konya
, Kayseri
, Erzurum
, Ardahan
, Manisa
ve Aydın
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:33 Kaynak: AA
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