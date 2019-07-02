FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
1 saat önce
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı görevde, 2'si açığa alınan, 7 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah 7 astsubay, 1 üsteğmen ve 7 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Kütahya
, Ankara
, Yalova
ve Manisa
'da operasyon düzenledi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
- Kocaeli
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