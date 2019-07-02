Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

1 saat önce

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon, System.String[]
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı görevde, 2'si açığa alınan, 7 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 astsubay, 1 üsteğmen ve 7 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da operasyon düzenledi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, operasyon, kocaeli, fetö, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar İBB Başkanı İmamoğlu: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]