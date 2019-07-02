FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
1 saat önce
İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 2'si Eskişehir'de yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:14 Kaynak: AA
merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 2'si Eskişehir
'de yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma doğrultusunda yakalama kararı çıkarılan 42 zanlıdan 2'sinin Eskişehir'de bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınan 2 uzman çavuşun, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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